Сегодня в РФ празднуют День здорового питания

Сегодня, 08:48

Идея праздника принадлежит общественникам из интернет-сообщества, который собирает в себе фанатов правильной еды, похудения и диет. Считается, что люди в этот день должны вспоминать, как важно употреблять меньше вредной пищи и следить за рационом.

Сегодня, 2 июня, в РФ празднуют День здорового питания. Его учредили ещё в 2011 году, как некий ответ на День обжорства, или дословно «Ешьте, что хотите», который морально разрешает жителям США, и других стран, есть что угодно и в любом количестве.

Для России проблема здорового питания стала очень актуальной. Специалисты в области здравоохранения предупреждают, что каждый четвёртый россиянин в возрасте старше 18 лет страдает от ожирения. Кроме того, 13,3% девочек и 26% мальчиков имеют обильные жировые отложения.

Считается, что зачастую неправильно питаются семьи, в которых низкий уровень дохода и низкий интеллектуально-образовательный уровень. Такие люди не просто едят вредную пищу, а злоупотребляют ей.

Николай Герасименко, член Комитета Госдумы по охране здоровья, считает, что поправить ситуацию поможет новый закон о рекламе, который ограничивал бы показ роликов с демонстрацией вредной еды. Это и фастфуд, и газированные напитки, и сладости.

Жириновский же традиционно радикально заявляет, что вообще нужно запретить любую рекламу пищи. Логика лидера ЛДПР проста – человек видит шоу, где готовят, у него просыпается аппетит, он идёт и ест. То есть, провоцировать людей переедать не стоит.