«Скривился»: Порошенко и реакция мальчика на него стали мемом

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В Сеть попало смешное фото, сделанное на международном фестивале «Книжный арсенал – 2018», который начался 30 мая в Киеве. На нём собрались не только писатели, но и 95 гостей из 31 страны мира.

На фестиваль Порошенко приехал со своей супругой Мариной. Президент изучил стенды, пообщался с участниками, а также решил закупиться книгами. Глава государства купил себе политические книги, а первая леди – об авангардной поэзии.

Но больше всего это событие стало популярным из-за посещения Порошенко выставки виртуальной реальности. Там было много детей и в кадр попала очень необычная реакция одного из мальчиков, которого президент решил погладить по голове. Ребёнок «скривился», а Порошенко в это время что-то бурно говорил.

Когда это фото попало в интернет, то оно сразу же взорвало соцсети. Люди считают, что глава Украины видимо хотел заинтересовать мальчика книгой, но у него сложилось другое мнение о предлагаемом чтиве. В общем, снимок и реакция ребёнка быстро стали мемом.