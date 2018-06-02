В Москве сын-американец выселил своего 84-летнего отца из квартиры

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Гражданин США выселил из квартиры пожилого человека Виктора Парышева. В Сети возмутились происходящим. Особый цинизм ситуации в том, что американец - родной сын заслуженного старика.

84-летний Виктор Парышев прошел долгую и трудную жизнь. Ещё шла война, когда он, 13-летний, начал работать в колхозе. Впоследствии он продолжил трудовую биографию на угольных предприятиях. В 1971 году был назначен замдиректора автогиганта КАМАЗ. В 90-е открыл несколько собственных фирм. После выхода на пенсию, он смог, на заработанное нелегким трудом, приобрести недвижимость в Москве. В уже преклонном возрасте переписал всё своё имущество на родного сына. Сын Владимир к тому времени, уже получив гражданство США, решил продать всё отцовское имущество. Продав принадлежащие ему де-юре квартиры и дачи, сын-американец добрался и до жилья, в котором жил его отец. Пожилой Виктор Парышев наотрез отказался покинуть свою жилплощадь. Тогда наглый отпрыск избил старика и сломал ему ребро. Сын потрясал решением Тушинского суда, которое предписывало Парышеву-отцу убираться из своего дома на все четыре стороны. Судебные приставы заявились в дом 84-летнего мужчины за три дня до его дня рождения.