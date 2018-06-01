Полиции Ростова запретили раздражать окружающих дорогими иномарками

Вчера, 23:06

Правоохранителям запрещается ездить на работу в элитных авто и парковать их у корпусов отделов МВД.

Согласно приказанию руководства ведомства по Ростову, представители полиции не должны приезжать на службу в дорогих иномарках во избежание спорных и вероятных провокационных ситуаций, которые могут нанести ущерб не только имиджу сотрудников полиции, но и авторитету МВД. В связи с этим руководство Министерства призывает подчиненных подчиниться указу и не приезжать на службу в престижных автомобилях.

В пресс-секретариате ГУ МВД России по Ростову сообщается, что руководство регионального управления такого распоряжения никогда не подписывало.