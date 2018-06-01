Вчера, 23:15

Сегодня отмечается День защиты детей. В столице этому посвятили благотворительную акцию, в которой согласили принять участие многие знаменитости.

В Москве звёзды ради детей повставали за прилавки. Акцию организовал фонд «Я есть». Его основательницей является Ксения Алфёрова.

Помимо неё, продажей мороженого в ГУМе занимались Ани Лорак, Егор Бероев, Николай Расторгуев, дрессировщик Эдгард Запашный и многие другие звёзды.

Все собранные ими средства будут использованы на внедрение программы благотворительности, нацеленной на то, чтобы отношение общества к детям с особенностями развития изменилось.