В Ярославле автомобилист спас утиное семейство

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Интернет сообщество аплодирует жителю города Ярославль. В сети появилось видео, как дорогу переходит утка с девятью утятами. В Брагино водитель съехал на обочину, чтобы проследить за безопасным переходом дороги утиным семейством.

Автомобилиста вынудил к остановке утиный выводок во главе с мамой-уткой. Ему пришлось перекрыть движение, что бы дать птицам возможность спокойно и безопасно пересечь проезжую часть.

Скорее всего, семейство переходило дорогу по пути к водоему. Через несколько недель у птенцов появятся перья и они станут самостоятельными.