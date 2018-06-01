В Ростове бездомные дети записали видеообращение к Путину

Сегодня, 18:12

Сегодня отмечается День защиты детей. Как оказалось, в богатой и достаточно цивилизованной стране многие из них и в настоящее мирное время являются бездомными.

В Ростове в преддверии этого Дня в центр города вышли бездомные дети. Там они записали своё видеообращение к Владимиру Путину.

Это касается тех детей, которые годами вместе со своими родителями не могут дождаться, пока будут достроены их дома, возведение которых оплачено.

Дети живут в Ростове в семьях тех, кого называют «обманутые дольщики». Они по-настоящему считают, что они бездомные, и решение проблемы подвластно лишь Путину.

Дольщики и их бездомные дети собирались в Ростове рядом с Кировским судом. Там сейчас проходят заседания Фемиды в отношении недобросовестных застройщиков. В целом рассматриваются факты их мошенничества по отношению к 340 гражданам. Митингующим помогали и группы поддержки.

Мошенники собрали 250 миллионов рублей. Взамен на это они обещали обманутым людям строительство в Ростове 18 малоэтажных домов.

Представители демонстрантов почеркнули, многие бездомные дети ещё находятся только в колясках. В то же время уже происходит нарушение их конституционного права на жильё. Тем более, заранее оплаченное деньгами родителей.

Обманутые люди обратились за помощью к Путину, видимо, уже не веря в местные власти.