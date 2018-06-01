В Волгоградской области описали среднестатистического алиментщика

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Среди должников по выплате денежных средств на содержание детей числятся в том числе и пенсионеры.

В Волгоградской области сотрудники ФСПП по случаю Дня защиты детей составили портрет среднестатистического алиментщика. Всего в регионе злостных неплательщиков алиментов собралось порядка 13,7 тысячи.

Как правило, поясняют в ведомстве, это мужчины в возрасте от 30 до 42 лет. Это наиболее распространённая группа. В ней более 7 тысяч нарушителей. Чаще всего речь идёт о людях, которые имеют официальный источник дохода и выплачивают алименты после получения постановления о взыскании. Более 4 тысяч алиментщиков имеют средний возраст 47 лет. В этой группе больше всего женщин, которые имеют пристрастие к алкоголю и наркотикам. Как правило, они становятся фигурантами административных и уголовных дел по факту уклонения от уплаты алиментов. Также часто встречаются алмиентщики в возрасте 24 года и 60 лет. Таких в Волгоградской области по полторы тысячи. Обычно они стабильно получают зарплату или пенсию, из которой приставы и удерживают необходимые для содержания детей суммы.

Ранее мы писали, что в Уфе на продажу выставят арестованные автомобили должников. Полный перечень имущества нарушителей появился на портале ФСПП.