Кирилл «руки-базуки» взвесил свой череп и стал умнее

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«Мистер синтол» решил доказать хейтерам, что он не тупой. Маса головы Терешина набрала на весах 3,7 килограмма, хотя в прошлый раз показатели были равны 3,3 килограммам.

Кирилл Терешин из Пятигорска, более известный как «руки-базуки» или «синтоловый качок», снова взвесил свой череп, при этом он снимал видео для поклонников в Instagram. Весы показали 3,7 килограмма, что не на шутку приятно шокировало молодого человека, ведь в прошлый раз масса головы составляла 3,3 килограммов.

Суть такой процедуры Кирилл не смог раскрыть из-за своеобразной психики и недалекого ума, потому в комментариях к видео он заявил: «Мой разум становится умнее и умнее. Ура, ура, ура, я вас так люблю мои зайки». Видимо, Кирилл искренне уверен, что повышение массы головы напрямую связано с активным ростом интеллекта и теперь он стал умнее, как же он заблуждается.