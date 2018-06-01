Российские красавицы рассматривают мундиаль как шанс удачно выйти замуж

Сегодня, 17:08

К «Чемпионату мира 2018» целый год готовились не только города-участники, но и рксские девушки. Они не хотят упустить свой шанс познакомиться с иностранными болельщиками.

ЧМ 2018 близится к своему началу. Примечательно то, что взбудоражены не только футболисты, их тренеры, болельщики и представители власти, но и русские красавицы, которые рассматривают мундиаль как шанс удачно выйти замуж.

Одна из девушек, проживающая в Самаре, рассказала о тонкостях встречи иностранцев. Елена призналась, что к такой встрече необходимо подготовиться заранее. Лучший способ – зарегистрироваться на иностранном форуме болельщиков. Подобные форумы всегда открываются перед началом каких-либо масштабных событий, поэтому найти их достаточно просто.

На этих форумах болельщики обсуждают свои опасения о предстоящей поездке в Россию. Некоторые беспокоятся о жилье, другие о количестве денежных средств, третьи о безопасности и так далее. Многие задают достаточно глупые вопросы, вызванные стереотипами, например, «Я могу выйти на улицу в футболке своей команды или мне сразу перепадет?». А кто еще может в подробностях рассказать о тонкостях менталитета, как не русская красавица? Так что девушек из встречающих городов России очень радушно встречают на подобных форумах.

Девушка объясняет свое желание познакомиться с иностранцем тем, что в ее городе встретить «нормального» мужчину почти невозможно. Большинство из них либо женаты, либо самые настоящие гопники, а любой девушке хочется быть рядом с достойным мужчиной. Среди многих болельщиков, о возбужденности и агрессивности которых часто говорят окружающие, есть вполне адекватные молодые люди, с которыми можно испытать свои чары и посодействовать замужеству.

Сейчас Елена готовится к встрече с Хью, с которым она познакомилась благодаря его вопросу о выпивке. Девушка общается с парнем посредством личной переписки и уже подготовила для него культурную программу.