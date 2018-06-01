В Волгограде «Народный контроль» борется с игрушками-монстрами

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Потенциальный вред от таких товаров должны оценивать на специальной психолого-педагогической экспертизе, уверены чиновники.

С игрушками-монстрами на полках магазинов в Волгограде борется федеральный проект «Народный контроль» в лице его координатора, депутата Госдумы России Анны Кувычко. Парламентарий совместно с представителями регионального Роспотребнадзора и аппарата детского омбудсмена Волгоградской области устроила брифинг, на котором посетовала на засилье страшных товаров для детей. На встречу с журналистами она принесла несколько игрушек, внешний вид которых вызвал у неё некоторые подозрения. К части Кувычко, она не стала давать им оценку, а лишь заявила о необходимости возвращения психолого-педагогической экспертизы детских игрушек, которая до 2005 года действовала при Минобрнауки РФ, однако позже был упразднена.

Помимо прочего депутат предложила ввести обязательную маркировку такой продукции. Она, по словам политика, позволила бы в полной мере отследить движение товара – от производителя до конечного потребителя.