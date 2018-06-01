Воспитанницы брянского интерната попросили не причислять их к проституткам

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Девочки рассказали, что после скандала с их одноклассницей, которую развратил местный извращенец, их всех опозорили, назвав проститутками. Ранее было возбуждено уголовное дело по факту насилия со стороны 45-летнего мужчины и девочкой из интерната.

Подозреваемый находится под стражей. Девочки, которые не были причастны к скандалу, тоже пострадали. Оказалось, что местные жители распустили такие сплетни, что теперь школьниц считают девушками легкого поведения. На молодых девушек показывают пальцев прохожие в городе, обсуждая их за спиной. Многие теперь принимают их за проституток. Сотрудник департамента образования в Брянске рассказала, что по разговорам некоторых жителей кажется, что интернат - это какое-то жуткое заведение или наркоманский притон, однако это совсем не так. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что воспитанники имеют право покидать территорию заведения, так как у них не тюрьма или какое-то режимное заведение. Также политик подчеркивает, что СМИ специально раздули историю до таких масштабов, чтобы следователям было труднее расследовать преступление.