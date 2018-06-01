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Жительница многоэтажки называет себя «избавительницей» и собирается подорвать дом, полный «злых духов».

Ученая из Химок готовит «апокалипсис» для уничтожения демонов многоэтажки. Ллюди, проживающие совместно с некой Еленой Алексеевной Верпета, обеспокоены поведением своей соседки. Женщина называет себя Евой, «избавительницей» и посланницей Бога, а также грозится подорвать дом, который, по ее словам, полон демонов.

Верпета держит в страхе всех своих соседей, так как ее поведение совершенно неадекватно. Она редко выходит на контакт с людьми, а если выходит на улицу, то только с оружием. Поначалу жители дома привыкли к странной соседке, уверенной в своем особом предназначении и связи с божественными инстанциями, и вовсе перестали обращать на нее внимание. Но после появления объявлений, написанных «избавительницей», бояться скорого «апокалипсиса».

Объявления написаны с явной угрозой терактом. Соседи не сомневаются в возможности появления взрывчатого вещества, созданного руками угрожающей, так как в прошлом она была деятелем науки. В связи с этим жители дома обратились в полицию. Сотрудники будут решать ситуацию своими методами. Для начала они просто проследят за поведением Елены Алексеевны, а при явной угрозе безопасности примут меры.

Верпета Елена Алексеевна была заслуженным ученым в области физики и химии. Какое-то время она проработала в США и даже написала несколько книг. Сейчас же женщина явно лишилась здравого смысла, утверждая о связи с Богом и о том, что он ее наказывает за оплошности ударом тока. Женщина призналась, что не собирается уничтожать дом, а будет бороться за его сохранение и готова побороться с демонами, чтобы уничтожить их коварные планы.