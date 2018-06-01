На Сахалине адвокат завещал Путину 1,5 млн рублей для строителей Крымского моста

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81-летний юрист Юрий Чернышев насобирал, при поддержке нынче покойной супруги и земляков, премиальные от благодарного народа для возводивших переправу через Керченский пролив работников. Банки отказываются исполнять волю пенсионера.

Адвокат завещал 1,5 млн рублей для строителей Крымского моста президенту России Владимиру Путину. Чернышев переживает, что немолодой возраст не позволит ему собственнолично поблагодарить авторов «стройки века». Пожилой юрист переложил ответственность на лидера россиян. Однако полтора миллиона рублей никак не могут отправиться в Кремль из-за нерешенных бухгалтерских вопросов.

Путин не может получить деньги из-за нежелания банков вести дела в Крыму и, тем самым, столкнуться с антироссийскими санкциями США, полагает адвокат. Чернышев начинает переживать за судьбу сбережений, пытаясь всеми способами добиться поддержки адвокатуры Кремля.

В сборе 1,5 млн рублей на Сахалине участвовал 81-летний юрист, его нынче покойная жена и рядовые граждане, считающие труд строителей Крымского моста оплаченным в недостаточном размере.