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Пока Россия внимательно следит за попытками Вашингтона насолить Москве множественными санкциями, враг открыл новый вид войны – кормежка едой с красителями, антибиотиками и прочими вредными добавками.

США хотят отравить россиян вредной пищей, уверены в отечественном Федеральном исследовательском центре. За примером далеко ходить не нужно: недавно Штаты попытались напичкать рыбу и сырое мясо рядом опасных для здоровья компонентов. К слову, только Китай поддержал идею Вашингтона. Новая линия фронта осталась не прорванной благодаря усилиям Евросоюза и России.

И таких примеров масса. Ежегодно многие мировые государства пытаются повысить предельно допустимый уровень нитринов в мясе, однако вновь костью в горле для всех становится РФ. Пока в Федеральном исследовательском центре работают честные и надежные люди, страна может питаться спокойно.