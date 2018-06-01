В Краснодаре сервис «Юла» показал необычные объявления

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В их списке автографы местных футболистов и Роналдиньо, бюст Сталина, ТЦ «Сириус» и другие объекты. Мероприятие для журналистов состоялось 31 мая на Кубанской набережной, об этом информирует «ЮГ Тimes».

В Краснодаре сервис «Юла» провел для журналистов специальное мероприятия, в ходе которого показал необычные объявления. Желающие могут купить за 10 тысяч рублей автографы футболистов клуба Краснодар, за 50 тысяч рублей продают автограф самого Роналдиньо, бюст Сталина предлагают за 1,25 миллионов рублей. Также выставлен на продажу ресторан-клуб, ТЦ «Сириус» за 360 миллионов рублей, но самым дорогим является дом, за который хотят получить 50 миллионов рублей.

«Юла» позволяет юзерам фильтровать товары по геолокации и находить продавца. Сервис одним из первых в России добавил функцию «Безопасная сделка», чем заслужил уважение и востребованность со стороны аудитории.