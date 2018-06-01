Фины хотят включить сауну в список наследия ЮНЕСКО

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Список наследия ЮНЕСКО постоянно пополняется новыми культурными достояниями. Министерство образования и культуры Финляндии выступило с инициативой включить в него в 2019 году финскую традицию купания в сауне.

Популярность традиционной финской сауны во всем мире достаточно высокая. Медики неоднократно рассказывали о ее полезном влиянии на организм человека. Ежегодно каждая страна старается предложить для включения в список наследия ЮНЕСКО все новые культурные достояния. Напомним, что согласно правилам, каждый год можно внести только одно предложение.

Так, проведя исследование и изучив мнение финновЮ в Министерстве образования и культуры Финляндии приняли решение о выдвижении сауны для внесения в список наследия ЮНЕСКО в 2019 году. А в 2020 планируется предложить - традиционный народный музыкальный стиль Каустинен (Kaustinen).

Известно, что финны считают купание в сауне самой яркой своей традицией. Напомним, что ранее в список наследия ЮНЕСКО уже были внесены семь объектов – шесть вошли туда по культурным критериям, а один – по природным.