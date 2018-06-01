В Набережных Челнах на свет появились тройняшки

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Дети родились раньше положенного срока, в связи с чем врачи пока держат их в отделении реанимации.

В Набережных Челнах женщина родила тройню. Местная пресса передаёт, что редкое событие произошло накануне в местном перинатальном центре КДМЦ. Тройняшки - две девочки и мальчик – чувствуют себя хорошо. Состояние мамы также стабильное. Врачи отмечают, что младенцы появились на свет с весом в 1225, 1740, 2035 граммов. Родители назвали девочек Верой и Надеждой, а мальчика - Игнатом.

В связи с тем, что дети родились раньше положенного срока, медики пока держат их в реанимационном отделении. Позже их переведут в отделение патологии новорожденных. За последние пять лет в КМДЦ родилась только четвёртая тройня.

Ранее мы писали, что в Киргизии 45-летняя женщина родила тройню. Врачи долгое время не публиковали эту информацию, опасаясь, что состояние детей может ухудшиться. К счастью, все опасности миновали, и малыши были выписаны вместе с мамой.