В Красноярске 1 июня свечами выложат дорогу домой для пропавших детей

Сегодня, 09:49

Акция почтит память детей, которые никогда не смогут вернуться домой. Мероприятие приурочено к двум знаменитым и важным датам: Международному дню пропавших детей (25 мая) и Дню защиты детей (1 июня).

Сегодня, 1 июня, в Красноярске общественные деятели из «Поиска пропавших детей-Красноярск» свечами выложат дорогу домой для пропавших детей. Об этом рассказывает Оксана Василишина, глава городской организации. Массовая акция начинается в 12:30 в парке Гвардейский с посадки аллеи памяти погибших, в 13:00 в небо выпустят шарики. Горящую дорогу домой для деток, которые туда никогда больше не вернутся из-за трагедии, начнут выкладывать в 22:00.

Все жители Красноярска, которые потеряли ребенка или небезразличны к подобным историям, смогут принять участие в акции. Такие мероприятия полезны для людей, поскольку каждый страдающий сможет выместить боль в общении с другими.