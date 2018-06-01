«Синтоловый качок» снова взбесил «защитника лезгинки»

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Кирилл «руки-базуки» Терешин станцевал на улице правильную лезгинку с неизвестным кавказцем. Дагестанский танцор Самед Меджидов вновь собирается приехать в Пятигорск.

Ранее у Меджидова и Терешина состоялся конфликт из-за неправильной лезгинки последнего в неподобающем наряде. Дагестанец приехал в Пятигорск, проведя воспитательную беседу с интернет-фриком. Однако «синтоловый качок» не угомонился и снова взбесил «защитника лезгинки». На этот раз Терешин станцевал правильный кавказский народный танец при поддержке неизвестного парня.

Обладатель Гран-при Международного фестиваля народного танца PRAGUE 2016 не оценил поступка «синтолового качка», вновь засобиравшись в Пятигорск на разборки.

Кирилл Терешин регулярно конфликтует с представителями кавказских национальностей. Ранее «руки-базуки» оскорбили чеченского «Халка». Впоследствии интернет-фрику пришлось извиняться на камеру.