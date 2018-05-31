Вчера, 22:51

Жители планеты уверены, что в скором времени стоит ожидать нашествие гуманоидов, которые попытаются захватить Землю и поработить людей.

Об этом напуганные регулярными появлениями инопланетян пользователи рассказывают в социальных сетях. Все новые доказательства существования внеземной жизни, а также сведения о том, что гуманоиды посещают Землю, пугают людей. Даже подумать о существовании инопланетян и представить их внешность, уже жутко, говорят напуганные пользователи Сети. Тем не менее, в интернете регулярно публикуют видео и фото, доказывающие посещение гуманоидами различных городов на Земле.

Недавно камеры МКС засняли над нашей планетой странный объект. Уфологи с завидной скоростью сделали вывод, что на Землю снова прилетели инопланетяне, чтобы проработать план захвата землян. У мирового сообщества пока нет оружия для войны с внеземными цивилизациями, а также представления о том, какими технологиями могут владеть инопланетяне, которые могут напасть на Землю с минуты на минуту. Люди напуганы регулярными появлениями инопланетян на Земле, а любители аномальных явлений утверждают, что этот страх вполне объясним.