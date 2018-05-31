В Москве прошел ежегодный парад блондинок

Вчера, 22:30

Парад прошел под лозунгом «Сделаем мир светлее». Данное мероприятие проводится седьмой год подряд.

31 мая считается Днем блондинок. Именно в этот день в Москве прошел парад светловолосых красавиц. Под лозунгом «Сделаем мир светлее!» участницы парада, которыми могли стать только блондинки, проехали по центру города на кабриолетах. Стартовали блондинки на шикарных авто от метро Китай Город.

Хоть погода и не особо располагает, девушки все равно сумели соблюсти дресс-код, надев белые и розовые платья в сочетании с туфлями на каблуках.

День блондинок отмечается в мировом сообществе уже более 15 лет. Считается, что инициативу учреждения такого дня выдвинули блондинки-адвокаты, которые были возмущены тем, что мужская половина сотрудников не воспринимает девушек всерьез.