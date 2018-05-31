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Следуя примеру «Вредных советов» русского писателя Григория Остера, ветеринары Сызрани решили дать шуточные советы о том, как воспитать дикую и злобную кошку.

Специалисты из ветеринарной клиники «Кошкин дом» решили опубликовать в сети советы от известного зоопсихолога Ольги Королёвой. Однако ветврачи решили поэкспериментировать и написать совет от обратного, прямо как в известном произведении Г. Остера «Вредные советы» для непослушных детей.

Из этого вышло, что сызранские ветеринары дали советы по воспитанию дикой и злобной кошки. Они должны наглядно дать понять, чего категорически нельзя делать в отношении домашнего питомца.

Первый совет призывает агрессивно играть с кошкой руками, загоняя животное в угол. Животное должно свыкнуться с тем, что люди бывают достаточно агрессивны, в связи с чем питомцу необходимо применить свои когти и зубы.

Далее предлагается подкрадываться к животному и громко его пугать, или же резко хватать. Пусть пушистик не расслабляется и понимает, что человек может быть источником неприятных ощущений.

Также читателям предлагают подкладывать за спину кошки все, что может ее испугать. Забавный момент испуга можно снять на видео и разослать друзьям. Такой способ обеспечит перевоплощение адекватной кошки в раздражительную.

Если же на дикую и злобную кошку жалуются ваши исцарапанные и искусанные гости, то не стоит обращать внимания на такие замечания. Пусть кошка растет боевой, так и собаку заводить не придется.

В завершении статьи говорится о том, что не всегда поведение кошки зависит от действий ее хозяина. Однако взаимосвязь присутствует. Авторы призывают никогда не использовать данные вредные советы, а при агрессивном поведении питомца советуют обратиться к специалисту.