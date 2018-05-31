Новый «Мистер синтол»: Последователь Кирилла Терешина вколол синтол в лицо

Сегодня, 20:16

Безумие с раскручиванием фриков в информационном пространстве зачастую приводит к нежелательным, а подчас и опасным последствиям. Но, минута славы в Сети, наверное, стоит того, чтобы изуродовать себя на всю оставшуюся жизнь.

Молодой человек из российской глубинки, научившийся пользоваться смартфоном, решил прославиться не меньше, чем какой-то пятигорский фрик «Мистер синтол». Последователь «рук-базук» Кирилла Терешина вколол синтол себе в лицо и очень об этом пожалел. Свои неприятные симптомы, тем не менее, тщеславный провинциал озвучил не перед доктором, специалистом в области психиатрии, а в Сети.

Юноша в кепке сообщил, что давно бросил вызов Терехину, который стал популярным за счет применения синтола. Тем более что по последним сведениям, «руки-базуки», стали «руками-ракетами» и Кирилл болеет всякими нехорошими болезнями. «Соперник» в поисках славы, вколол себе некие ингредиенты, подвернувшиеся под руку в лицо и, тоже почувствовал себя нехорошо. Наверное, Дарвин был прав.