Московский ДПиООС занимается подготовкой к празднованию «Дня Эколога»

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В настоящее время защита окружающей среды является важнейшей задачей для населения нашей планеты. Россия не является исключением. С этой целью в российской столице внедряется возможность раздельного сбора отходов, поощряется переход на более «чистые» транспортные средства в лице велосипедов и электромобилей, объясняется, почему важно экономить воду и электроэнергию.

Важнейшей частью экологической программы Москвы выступает проведение тематических просветительских мероприятий. Одним из них как раз и выступает ежегодное июньское празднование «Дня Эколога», организацией которого занимается местный ДПиООС. Отмечается, что в рамках этого мероприятия жители и гости Москвы могут на свежем воздухе принять участие в различных тематических мастер-классах, викторинах и квестах. Атмосфера праздника обеспечивается выступлениями музыкальных коллективов.