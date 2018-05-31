Роспотребнадзор предупредил о вспышке опасной лихорадки в Новосибирской области

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За этот год в регионе медики зафиксировали семь эпизодов заболевания лихорадкой Денге. В 2017 году данную болезнь выявили у 15 граждан.

Роспотребнадзор заявляет, что с января 2018 года в Новосибирской области врачи зарегистрировали семь случаев опасного инфекционного заболевания Денге. Эта лихорадка является лидером в перечне ввозимых в РФ инфекций.

Люди, которые подхватили недуг, находились на отдыхе в таких государствах, как Вьетнам, Египет, Индия, Таиланд, Уганда, Танзания и ряд других экзотических курортов. В Роспотребнадзоре сообщают, что инфекционные заболевания передаются через воду плохо обработанные пищевые продукты, через комаров, блох, мошек и клещей, во время общения с больными людьми, а также с загрязненным объектом окружающей среды.

Лихорадка Денге проходит с температурой до +40 градусов. Ее симптомы: боль в костях, суставах и мышцах, источниками инфекции являются обезьяны и больные люди.