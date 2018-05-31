Одобрено строительство технопарка по производству алмазов на Внуковском шоссе

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В Москве на Внуковском шоссе построят технопарк. В нем будет производиться продукция из синтетических алмазов.

Сегодня ГЗК Москвы во главе одобрила передачу участка земли на Внуковском шоссе, площадью 1,1 га, ООО «Вендер Технолоджис».

Власти сообщили, что в России появится технопарк, в котором будут производить синтетические алмазы. Данное решение принято в рамках реализации крупного инвестиционного проекта.

Строительство технопарка предполагается завершить к 2021 году. Общая площадь нового сооружения составит около 10 тыс. кв. м. Участок предоставлен в аренду на 6 лет.

Известно, что общий объем инвестиций составит 2,8 млрд руб. А за 5 лет число налоговых поступлений в бюджет Москвы составит около 914 млн руб.

Ранее сообщалось, что технопарк «Липецк» стал одним из пяти промышленных бизнес-территорий, которые получат средства из федерального бюджета в размере 408,76 миллионов рублей.