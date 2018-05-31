Московские хирурги оперируют печень без скальпеля и кровопотери

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Врачи из больницы имени Боткина в Москве провели сложнейшую операцию на печени, тем самым, они спасли мать пятерых детей.

Кумсият Оюбиеву привезли в больницу в тяжелейшем состоянии с диагнозом киста печени. Хирурги провели лапароскопическую операцию, то есть операцию без скальпеля и с самой маленькой кровопотерей. Врачи смогли удалить правую и часть левой стороны печени. Хирурги рассказали, что подобные операции относятся к самым сложным. Печень - это такой орган, в котором имеется большое количество кровеносных сосудов, поэтому все операции сопровождаются большими кровопотерями. Однако в данном случае лапароскопической операции, кровопотери сводятся к минимуму. Именно поэтому большинство больниц в Москве применяют данную технологию на операциях. Это позволяет оперируемому пациенту даже в самых трудных случаях вставать с кровати уже на следующий день после хирургического вмешательства.