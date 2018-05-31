Сегодня, 19:32

Гибель малазийского авиалайнера в украинском небе произошла около четырёх лет назад. С тех пор продолжается международное расследование, в котором совершенно не принимаются в учёт доказательства, предоставляемые российской стороной.

Перед этим миру были предоставлены итоги четырёхлетнего исследования, якобы, независимой комиссии. Которая на его промежуточном этапе сообщила, что считает виноватым в инциденте российскую сторону.

Малайзия уже сообщила, что реальных доказательств того, что к этому были причастны ракетные комплексы, пришедшие из РФ – нет. Следовательно, расследование гибели борта МН-17 над Донбассом было проведено необъективно.

С сообщением об этом выступил Энтони Лок, возглавляющий в Малайзии Минтранспорта.

Он отметил, что следствием были проигнорированы показания не только российской стороны, но и очевидцев. Если их принять во внимание, то картина может стать совершенно противоположной.

Министр отметил, от внимания Малайзии не ускользнуло, что никаких доказательств причастности РФ к трагедии с МН-17 за весь четырёхлетний период предоставлено не было.

Малайзия не исключает, она потребует возобновления поисков новых улик после завершения официального расследования. «Нельзя просто тыкать пальцем в кого выгодно следователям». Нужно искать, кому была выгодна эта авиакатастрофа.