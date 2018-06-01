В Перми голый мужчина замаливал грехи на Соборной площади

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Мужчина разделся, подошел ко Спасо-Преображенскому монастырю и начал молиться на коленях. Видео произошедшего опубликовали прохожие.

После того, как прохожие заметили мужчину, который полностью голый стал на колени и начал молиться, некоторые сразу же начали снимать его на камеру. Теперь видеозапись с голым мужчиной возле монастыря можно найти в Интернете. Жители Перми рассказали, что мужчине так и не удалось нормально помолиться возле церкви, так как к нему подошли и попросили одеться.

Однако даже тогда мужчина надел лишь джинсы, и ушел в сторону Комсомольского проспекта. Свидетели такого необычного происшествия предположили, что возможно мужчина был пьян или под действием каких-то наркотиков, поэтому не контролировал себя.

«Наверное, мужчина решил, что для того, чтобы полностью замолить свои грехи, нужно быть голым… Иначе я не понимаю, зачем он это сделал. На площади всегда гуляют люди, семьи с детьми», - рассказала женщина, которой «посчастливилось» наблюдать за мужчиной.