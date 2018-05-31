Стали известны самые популярные и необычные имена на Алтае

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Несмотря на новые тренды, большинство родителей по-прежнему предпочитают традиционные имена для своих детей.

На днях стали известны наиболее распространённые имена на Алтае. Региональное управление Пенсионного фонда России (ПФР) выдало уже 10 тысяч свидетельств обязательного пенсионного страхования с уникальным СНИЛС для родителей новорожденных. В связи с этим ведомство назвало самые популярные и необычные имена, которые местные жители дают своим детям. Среди мужских имён преобладают Александр, Артём и Иван. А вот девочек в Алтайском крае чаще всего называют Викториями, Полинами и Софиями. Несмотря на существующие в обществе тренды на оригинальные имена, родители предпочитают более традиционные варианты. При этом в регионе немало и тех, кто пытается выделить своих малышей. В частности, в ПФР отмечают, что самыми необычными именами в 2018 году пока считаются Евангелина, Стефания, Тина, а также Май, Велимир и Радомир.

Ранее мы писали, что свадьба принца Гарри в Великобритании повлияла на выбор имён для новорожденных британцев. В этом году своих сыновей большинство местных жителей назвали также, как и члена королевской семьи.