Сыктывкарка спасла умирающую одноглазую ворону

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Хулиганы поиздевались над птицей и выбросили ее умирать на улицу. Валерия нашла и подобрала умирающую ворону по кличке Граф.

Птице выбили глаз и травмировали крыло. Девушка соорудила для нового питомца большую клетку. Валерия нашла птицу в Ухте, она лежала на дороге в крови и была в очень тяжелом состоянии. Птицу лечили в ветеринарной клинике и кололи антибиотики. Птицу не могли отпустить, так как ее либо задавила машина, либо заклевали сородичи. Ветеринары рассказали, что вороны на самом деле очень умные, и могут запоминать личность человека. Птицу отдали на передержку.

Сообщается, что Граф очень любит, когда с ним разговаривают, а также запоминает всех людей, которые с ними хорошо обращались. Но из-за случившегося, птица немного пуглива. Валерия оставила птицу у себя дома навсегда, соорудив ей огромный вольер. С тех времен прошло уже почти два месяца. Граф полностью поправился и стал полноценным членом семьи.