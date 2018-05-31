Многодетная мать призналась, зачем ей пони в «Жигулях»

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Как оказалось, необычный четвероногий пассажир разместился в старой машине для того, чтобы повеселить воспитанников детского сада на выпускном вечере.

Изначально заприметили пони жители подмосковных Химок. Позднее выяснилось, что путешественником является пони по кличке Кокос, для которого подобный способ передвижения уже давно является обыденностью. На этот раз лошадка ехала с многодетной матерью Юлией в детский сад. Хозяйка Кокоса признается, что в «Жигули» она посадила пони для того, чтобы покатать детей на выпускном вечере. Проходил праздник в группе, которую посещает ее старший сын.

Сама Юлия проживает в Солнечногорском районе. Там у нее целая ферма, на которой живет не только Кокос, но также куры, гуси и прочие пони. Их старшего ребенка зачислили в садик в 15 километрах от дома.

В день выпускного, воспитатели обратились к женщине с просьбой организовать доставку дружелюбного животного, о котором уже были наслышаны от мальчика. Юлия призанется, что для пони путешествие не вызывает никакого стресса на протяжении нескольких лет он колесит по Солнечногорскому району.