В Нягани врачи спасли жизнь малыша с редкой патологией

Сегодня, 17:01

Медикам удалось реализовать на практике использование эндоскопа и электрода, они смогли подарить шанс на выздоровление рожденному в 2016 году младенцу, у которого подтвердили диагноз «атрезия хоан».

Это заболевание получило в медицине несколько теорий появления, однако особо пристально ученые и медики работали над способами перебороть этот недуг у пострадавших детей. Атрезия хоан - нарушение проходимости полости носа, связанное с ее полным или частичным заращением соединительной, хрящевой или костной тканью.

С этой смертельной и редкой патологией столкнулся ребенок, рожденный в 2016 году. Но в Нягани, с помощью эндоскопа и электрода, врачи спасли жизнь малыша.