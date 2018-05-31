Севастополь: На дне найдена первая потеря ЧФ в Отечественную

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Исследователи продолжают обнаруживать неожиданные находки, обследуя черноморскую акваторию, прилегающую к Крымскому полуострову. Помимо древних кораблей, там находятся и те, что погибли, относительно, недавно.

В частности, рядом с городом Севастополь на дне Чёрного моря была найдена первая потеря ЧФ, которая произошла в Великую Отечественную войну.

Это буксир СП-12. Он по боевому приказу следовал в Севастопольскую бухту. Прямо перед входом в неё он подорвался на установленной там немецкой подводной мине. Корабль затонул. Удалось ли выжить кому-нибудь из экипажа, не известно.

Перед началом войны немцы, пользуясь очень лояльным отношением к ним со стороны правительства СССР, заминировали входы на Балтику и в Севастополь.

Потери от этих мин были колоссальными. СП-12 затонул, подорвавшись на новейшей немецкой неконтактной мине, конструкцию которой тогда флотские инженеры ещё не знали. Она стала известной после множества потерь. Но это предотвратило их ещё большее количество.

Вместе с находками на дне моря, затонувшими в Отечественную, нашли и множество артефактов. В акватории Гурзуфского залива водолазами было обнаружено множество очень древних якорей с возрастом в тысячи лет. Остовы кораблей, которым они принадлежали, естественно, не сохранились.