Сегодня, 15:34

В Сысертском районе рядом с взлетной трассой расположена птицефабрика, отходы которой грозят безопасности взлетающих самолетов. Также рядом с заводом расположен жилой поселок Кашино.

Общество обнаружило недалеко от домов болото, которое образовалось из-за отходов фабрики. АО «Племенная птицефабрика «Свердловская» выбрасывает отходы не в специальные ямы, а на поле. При транспортировке грузовики должны быть полностью герметично закрыты, а на этом заводе отходы вывозит обычный трактор с прицепом. Поэтому после поездки трактора за ним остается след из куриного помета.

Больше всего жителей беспокоит тот факт, что рядом со взлетной полосой находится свалка. По правилам, в 15 км от самолетов не должно быть мусорных свалок, на которых часто обитает много птиц. Птицы могут попасть в вентиляторы самолетов, что приведет к трагедии. Самолетам угрожают отходы от птицефабрики, которая не предпринимает ничего, чтобы снизить опасность. Также отходы уже успели навредить и местным жителям. Озеро, образовавшееся из мусора, уже течет сквозь лес по направлению к жилым домам, загрязняя воду.

Завод выбрасывает отходы просто на поле, куда сразу же сбегаются местные собаки. Недавно было обнаружено много трупов животных, что может свидетельствовать о вспышке сальмонеллеза. Местные жители уже написали несколько жалоб администрации района.