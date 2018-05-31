Обнародовано фото "Екатеринбург Арены" из космоса

Сегодня, 15:14

Снимки сделал спутник "Ресурс-П" в разные моменты времени.

Перед предстоящим чемпионатом мира по футболу Роскосмос обнародовал фото "Екатеринбург Арены" из космоса. Её можно узнать по динамичным временным трибунам. Стоит напомнить, что в Екатеринбурге проведут несколько групповых турниров чемпионата мира по футболу. 15 июня состоится матч сборных Египта и Уругвая, 21 июня назначена игра Франции против Перу, 24 июня на поле окажутся футболисты Японии и Сенегала и 27 июня встретятся сборные Мексики и Швеции.

Разрешение на фотографиях довольно высокое, к примеру, возле "Ростов-Арены" можно видеть идущие по реке Дон корабли и байдарки. Самарский стадион будоражит лунными ландшафтами, Петербург красивыми линиями и обводом трибун, реками, мостами, а красный "спартаковский" стадион Москвы можно видеть даже из недр Вселенной.