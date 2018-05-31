«Обнимите меня»: Российский медведь показал теплое отношение британцев к РФ

Сегодня, 15:06

На YouTube появилось трогательное видео с участием косолапого символа России, демонстрирующее симпатию жителей Великобритании к россиянам и приглашающее их на ЧМ-2018.

По улицам Лондона прогулялся человек в костюме лестного хищника с табличкой «Я – российский медведь. Обнимите меня». Косолапый символ России показал теплое отношение британцев к РФ. Рядовые жители Соединенного Королевства с удовольствием обнимали медведя, делая селфи. Особенно аниматор приглянулся маленьким детям.

Косолапый вышел на улицы Лондона, дабы отвлечь людей от напряженных политических отношений Москвы и Лондона, пригласив колоринтых британцев на ЧМ-2018 в России.

«Очень ждем вас на Чемпионате мира по футболу 2018 в России! Гарантируем такую же теплую и дружескую встречу», - гласят титры после видео.