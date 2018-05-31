В гимназии Саратова обнаженная женщина "призывает" к борьбе с терроризмом

Сегодня, 14:30

В Сеть попали снимки, сделанные в одном из учебных заведений города. На специализированных стендах активисты расположили несколько информационных статей, подкрепленных тематическими фотографиями.

Произошел инцидент в гимназии №4 города Саратова, где обнаженная женщина "призывает" школьников к борьбе с терроризмом. На снимке изображена женщина с прикрытой головой и частично лицом, на ее бедрах расположен пояс шахида, а другой одежды на ней нет - учащиеся могут рассмотреть обнаженную грудь предполагаемой смертницы.

Примечательно, что внимания к такому снимку, а соответственно и прилагаемой информации о террористах, уделяется достаточно. С одной стороны, понять руководство гимназии можно попробовать, однако без смущения посмотреть на такое фото не получится.