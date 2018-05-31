Садальский после "воскрешения" Бабченко назвал Украину "дурдомом"

Сегодня, 13:25

Скандально известный актёр Станислав Садальский резко высказался в адрес СБУ после инсценировки смерти Аркадия Бабченко. Он назвал Украину «дурдомом», а властей – «цирком с конями».

Садальский жестко прокомментировал данную ситуацию, потому что сам имеет украинские корни. Его дед и мать являются украинцами, о чём он неоднократно упоминал. «Мне, как хохлу по матери неприятно смотреть на сплошной майдан и цирк с конями», - написал Садальский в своём микроблоге. Он также акцентировал внимание на том, что ситуация вокруг Бабченко напомнила ему «дурдом». Страну в целом он сравнил с домом сумасшедших, причём уточнил, что ежедневно власти только и делают, что подтверждают данный статус.

Его поклонники, часть которых – жители Украины, присоединились к позиции Садальского. Они считают, что подобные «воскрешения» - это удел слабой страны, а такие спецоперации только вредят имиджу государства.