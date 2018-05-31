Доступ в соцсетях к группам руферов и зацеперов заблокировали в Челябинске

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Об этом рассказали в пресс-службе суда, где постановили бороться с запрещенными и опасными пабликами. Прекратить переписку между детьми и подростками решили после учащения случаев гибели после опасного «путешествия».

В Челябинске доступ в соцсетях к группам руферов и зацеперов заблокировали решением суда. Об этом рассказали активисты. Примечательно, что количество проведенного времени в Интернет дети не контролируют, и часто они попадают под негативное влияние других лиц.

Для избежание тенденции расширения сети любителей опасных видов перемещения принято постановление о запрете деятельности групп со словами «руфинг» и «зацепинг». К слову, это проникновение на высотные, часто ‐ охраняемые объекты и нелегальный проезд на транспорте с внешней стороны.