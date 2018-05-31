Исаак Калина: в столичной образовательной системе становится все больше мужчин-педагогов

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По словам лидера столичного Депобразования Исаака Калины, в Москве становится все больше мужчин-педагогов. Это объясняется, как повышением зарплаты учителей, так и высокотехнологичным оснащением школ. Об этом пишет сайт «Только что».

Как сообщил министр, в школы Москвы все чаще стали приходить выпускники не педагогических вузов. Этому способствует и материальная стабильность учителей, и технологическое оснащение учреждений образования. К тому же столичная образовательная система способствует проявлению педагогами своего потенциала. Этому помогают «Московская электронная школа» (МЭШ), телеканал «МособрТВ», учительские конкурсы и олимпиады.

Исаак Калина также заявил, что по оснащенности процесса столичным школам мало равных. Неслучайно об этом говорят знакомящиеся с ее достоинствами региональные и зарубежные педагоги.