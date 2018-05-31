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Об этом стало известно после проверки обновленного здания, теплотрассы, нового оборудования, котлов. С лета 2015 до 2018 года здание оказалось ветхим, заброшенным, не похожим на использованное в нужных целях. А теплотрасса – отсутствует.

В Бурятии власти отмыли 3,6 млн рублей на ремонте котельной. Объект расположен по адресу: село Малый Куналей, улица Колхозная №13а. В 2015 году администрация Бичурского района провела аукцион на выполнение аварийно-восстановительных работ по котельной и выбрала исполнителя.

Тот должен был на сумму свыше 3 миллионов 679 тысяч рублей обновить помещение, установить котлы и оборудование. Проложить теплотрассу. В итоге, оказалось, что на месте отремонтированного здания и комплекса – руины.