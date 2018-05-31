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В Ростове на видео попал разгуливающий по детской площадке голый «Адам»

Сегодня, 10:33

Необычный мужчина привлек внимание своим поведением и отсутствием одежды. Любителя природы не смутили ни дети, ни белый день. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

В Ростове на видео попал разгуливающий неадевкатный мужчина. По детской площадке голый «Адам» ходил, не стесняясь окружающих. Также он не озадачился вопросом отсутствия своей одежды, и его не потревожило мнение других людей.

В Сети также обсуждают 10-летнюю девочку, играющую с трупом голубя. Ролик опубликовали в соцсети «ВКонтакте». Автор материала спровоцировал общественный резонанс вокруг этой ситуации и обвинения в адрес родителей, насчёт воспитания в семье.

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