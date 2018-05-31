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10-летнюю девочку, играющую с трупом голубя, запечатлели на ролик и воложили в соцсети «ВКонтакте». Автор материала спровоцировал общественный резонанс вокруг этой ситуации и обвинения в адрес родителей, насчёт воспитания в семье.

Видео издевательств девочки над мертвым голубем шокировало Сеть. Девочка, 10 лет, играя на площадке для детей, поиздевалась над трупом голубя. Она оторвала птице крыло, била трупик лопатой и бросала. Пользователи Сети расценили поведение ребенка как неадекватное и бесчувственное. Некоторые люди усомнились в наличии воспитания в семье, где растёт ребенок.

Некоторые рассказали, что причиной такого зверского поведения могли стать агрессивные игры или мультфильмы. Также раскритиковали и автора видео, который, притаившись, сидел и фиксировал происходящее, не желая остановить девочку.