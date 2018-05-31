В Воронеже даже собаки научились ходить по «зебре»

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Одна из видеокамер уличного наблюдения в Воронеже сняла переход собаки через проезжую часть в установленном правилами ПДД месте – по «зебре». Случай произошел на проспекте Труда.

О необходимости соблюдения правил дорожного движения знают все участники дорожного движения. В Воронеже о правилах перехода проезжей части знают даже животные. Так, вчера 30 мая на проспекте Труда камера видеонаблюдения зафиксировала, что собака чинно переходила улицу по пешеходному переходу.

Видеоролик появился в группе «Аварии/ДТП Воронежа», где подписчики активно комментировали данную ситуацию и просят всех недобросовестных пешеходов брать пример с животного. На видео четко видно, что собака увидела приближающийся автомобиль и ускорила шаг, что особо порадовало свидетелей данного события.

Напомним, что подобные случаи в Воронеже уже фиксировали. В начале весны в сети появилось видео, на котором стая собак дружно перебежала дорогу по переходу на улице Владимира Невского. Теперь жители других городов в шутку стали предполагать, что бродячих животных в данном населенном пункте специально обучают правилам дорожного движения.