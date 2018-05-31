«Тяп-ляп и готово»: Житель Ярославля самостоятельно латает ямы на дорогах

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Ремонт по-ярославски заключается в забрасывании лопатой выбоин на автотрассе и проходке ногами.

На пересечении улиц 8 марта и Закгейма на Красном Перекопе житель Ярославля самостоятельно латает ямы на дорогах. Молодой парень пригнал загруженную асфальтом «Газель», забросал лопатой старые ямы, прошелся по обновленной автотрассе ногами и уехал реанимировать остальные дороги. Тяп-ляп и готово, можно описать ремонт по-ярославски.

Горожане восхищены поступком земляка. Многие годы у дорожников не хватало то ли средств, то ли желания на обновление асфальтного полотна, из-за чего терпение лопнуло у рядовых автомобилистов.