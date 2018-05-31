Наряд супруги на свадьбе Меган Маркл обошёлся Клуни в полмиллиона долларов

Сегодня, 09:17

С большим интересом зрители смотрели и за другими гостями праздника. Там можно было увидеть Опру Уинфри, пары Клуни и Бэкхем, Элтона Джона, Серену Уильямс и других.

Супруга знаменитого актёра Джорджа Клуни Амаль была одна из самых очаровательных женщин на торжестве бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри. Как оказалось, свадебный наряд супруги Джорджа Клуни обошёлся ему в полмиллиона долларов. Стоит заметить, что львиная доля данной суммы пришлась на красивые серёжки, а сколько стоит жёлтое платье - можно только догадываться, так как оно является эксклюзивным. Образ дополняется шляпкой и босоножками.

Цена наряда жены старшего брата принца Гарри, Кейт Миддлтон, составила 10 тысяч долларов. А одеяния сестры Миддлтон Пиппы ещё меньше, примерно 4 тысячи долларов.