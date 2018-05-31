Исаак Калина рассказал, что возможности МЭШ будут интегрированы в Российскую электронную школу

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Глава московского Депобразования Исаак Калина сообщил о том, что возможности Московской электронной школы (МЭШ) будут интегрированы в Российскую электронную школу. Соглашение по этому поводу было подписано лидером отечественного Минобра Ольгой Васильевой и столичным градоначальником Сергеем Собяниным. Об этом рассказывает сайт PROHITECH.RU. По словам Исаака Иосифовича, к концу 2018-го года под эгидой МЭШ большая часть работающих в Москве школ будет оснащена современным оборудованием. В частности, им будут предоставлены современные электронные панели и ноутбуки.

Касательно наполнения проекта контентом министр рассказал, что авторами выступают учителя. И это правильно, ведь только им лучше всех известно, от какого сценария урока ученики получат наибольшую пользу. Навязанного «сверху» контента в МЭШ нет, — добавил Исаак Калина.