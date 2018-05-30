"Убитый" на Украине журналист Бабченко начал писать в Facebook

Вчера, 22:39

Вчера всё «прогрессивное человечество» всколыхнула новость, что на Украине произошло жестокое убийство очередного российского журналиста, который «не любил путинский режим». Сообщалась и конкретика, якобы, он получил в спину четыре выстрела, которых, впрочем, никто из жителей подъезда не слышал. А сегодня он вновь начал писать в своём аккаунте в Facebook.

Не прошло и суток, как возникло очередное «украинское чудо». Убитого журналиста Бабченко, как оказывается, никто не убивал. Это преподнесено в качестве блестящей операции СБУ.

Сегодня по всем каналам Бабченко давал свои интервью, находясь рядом с главой этого ведомства и Юрием Луценко, возглавляющем украинскую Генпрокуратуру. Анонсируется, что встреча «победителя» состоится и с Петром Порошенко.

В то же время специалисты спецслужб, прослушавшие интервью, уже высказали ряд сомнений. Первое, а кто бы за его голову дал 40 тысяч долларов. И как об этом стало известно уже на вторые сутки. Такой оперативности спецслужбы Запада должны лишь позавидовать.

Рядовой отморозок, «заваливший» Олеся Бузину, наверняка, запросил намного меньше. А там расследованию уже не два дня, а несколько лет. Без реального продвижения. Может быть, тот просто писал «не в ту сторону».

Как бы то ни было, то, что человек остался жив и продолжает сообщать миру своё мнение (да любое, в конце-концов) – это хорошо.

Странными являются его заявления в Facebook сразу после этого. Он говорит, что ещё будет в Москве на Тверской в экипаже американского танка «Абрамс». При этом Бабченко известен как российский военный журналист.